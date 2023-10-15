ABD başkan adayı DeSantis: "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz"

DeSantis, Iowa'da düzenlediği bir başkanlık kampanyası etkinliğinde konuştu.



İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kaybı artarken DeSantis, Gazze'den gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.



DeSantis, "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz." dedi.



De Santis, "Gazze'de insanların nasıl davrandıklarına bakarsanız hepsinin Hamas olmadığını ancak Yahudi karşıtı olduğunu görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.