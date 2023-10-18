ABD başkanlık seçimi ne zaman? (2024 ABD başkanlık seçimi tarihi ve adayları)

2024 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerinin, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılacak başkanlık seçimi, ABD'nin 47. başkanını belirleyecek seçim olarak kayıtlara geçecek.

Seçmenlerin seçeceği Seçiciler kurulu, aralık ayında, başkanı ve başkan yardımcısını seçecek.

2024 ABD başkanlık seçimlerinin galibi 20 Ocak 2025 Pazartesi günü göreve başlayacak.



SEÇİM ANKETLERİNDE BİDEN MI, TRUMP MI ÖNDE?



ABD'de 5 Kasım 2024'te Başkanlık ve Kongre seçimi yapılacak. Seçim öncesi yapılan anketler de kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.



ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen son anket, Biden ile Trump arasında 2024 başkanlık seçimleri için yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.



Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden kalarak yüzde 42 oranında destek aldı.



ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti.

