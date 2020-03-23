ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Afganistan'a sürpriz ziyaret

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Pompeo ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kabulde Taliban ile barış görüşmelerinin devam ettirilmesi ve bundan sonraki süreçte atılacak adımların ele alındığı belirtildi.



Kabulde ayrıca Afganistan'daki güvenlik ve siyasi durumun da konuşulduğu kaydedildi.



Afgan hükümeti, 29 Şubat'ta imzalanan ABD-Taliban anlaşması şartlarından biri olan 5 bin mahkum Taliban'ı serbest bırakmayı reddederken, Taliban da 1000 kadar Afgan devlet görevlisini alıkoymaya devam ediyor. Pompeo ziyareti sırasında tarafları uzlaştırmaya çalışacak.



ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma ile Washington yönetimi, yıllar sonra askerlerini tamamen Afganistan'dan çekmeyi hedefliyor.



Halen Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD, bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirecek.

