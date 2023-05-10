ABD'de bir evin çatısına düştü: 4,5 milyar yaşında olabilir

Aile, cismin incelenmesi için gökbilimcilerle görüşmeyi planlıyor.

4,5 MİLYAR YAŞINDA OLABİLİR



CBC News'in haberine göre ise Franklin Enstitüsü'nden kıdemli gökbilimci Derrick Pitts, yaptığı açıklamada, "Uzayda dolanıp duruyordu ve yeryüzüne düştü. Aslında cismin bir eve düşmesi, onların da buna dokunabilmeleri gerçekten sıra dışı ve tarihte sadece birkaç kez oldu." değerlendirmesini yaptı.



Pitts, cismin "güneş sisteminin başlangıcından bu yana var olan, 4-5 milyar yıllık" geçmişinin olabileceğine dikkati çekti.