ABD'de bir evin çatısına düştü: 4,5 milyar yaşında olabilir

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evin çatısına 10-15 santimetre büyüklüğünde "metalik bir cisim" düştü. Cismin 4,5 milyar yıllık geçmişi olabilecek bir göktaşı olsuğu düşünülüyor.

ABD'de bir evin çatısına düştü: 4,5 milyar yaşında olabilir
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'de New Jersey eyaletine bağlı Hopewell kasabasındaki evin çatısında delik açıldığını ve cismin zemine düştüğünü kaydeden aile, patates büyüklüğündeki siyah cismin "sıcak" olduğunu belirtti.

Ev sakinleri olayı yara almadan atlatırken polis, cismin 1 kilo 800 gram ağırlığında olduğunu açıkladı.

Ev sahiplerinden Suzy Kop başta, çatıya taş atıldığını zannettiklerini daha sonra ise bunun göktaşı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

ABD'de bir evin çatısına düştü: 4,5 milyar yaşında olabilir - 1

Aile, cismin incelenmesi için gökbilimcilerle görüşmeyi planlıyor.

4,5 MİLYAR YAŞINDA OLABİLİR

CBC News'in haberine göre ise Franklin Enstitüsü'nden kıdemli gökbilimci Derrick Pitts, yaptığı açıklamada, "Uzayda dolanıp duruyordu ve yeryüzüne düştü. Aslında cismin bir eve düşmesi, onların da buna dokunabilmeleri gerçekten sıra dışı ve tarihte sadece birkaç kez oldu." değerlendirmesini yaptı.

Pitts, cismin "güneş sisteminin başlangıcından bu yana var olan, 4-5 milyar yıllık" geçmişinin olabileceğine dikkati çekti.

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