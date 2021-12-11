ABD'de hortum felaketi: En az 70 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin merkez ve güneyindeki 6 eyaletini fırtına ve hortum vurdu. Evler çöktü, ağaçlar devrildi. Ortalık enkaz yığınına döndü.



Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde 30'dan fazla hortumun meydana geldiği bildirildi.



En büyük yıkım Kentucky eyaletinde yaşandı. Eyaletin güney batısını çok sayıda hortum vurdu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.

OHAL İLAN EDİLDİ



Beshear, eyalet tarihinin en kötü hortum faciasının yaşandığını söyleyerek Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. Kurtarma çalışmalarında Ulusal Muhafızlar görevlendirildi.

ÇATISI ÇÖKEN FABRİKADA İŞÇİLER KALDI



Mayfield şehrinde bir mum fabrikasının çatısı çöktü, işçiler içeride mahsur kaldı.



Hortumun vurduğu sırada fabrikada yaklaşık 110 kişinin bulunduğu açıklandı. Kentucky Valisi "Bu kişilerin çoğunun hayatını kaybettiğini düşünüyoruz" dedi.



Illinois eyaletinde e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çöktü. İşçilerin depoda mahsur kaldıkları belirtilirken 2 kişinin öldüğü açıklandı.



Bölgeye çok sayıda ilkyardım ekibi gönderildi.



HORTUM, HUZUREVİNDE YIKIMA YOL AÇTI



Arkansas'ta da hortum bir huzurevinde yıkıma yol açtı. En az bir kişinin öldüğü, binanın bodrumunda mahsur kalan 20 kişinin yaralı şekilde kurtarıldığı bildirildi.



6 eyalette 300 bine yakın eve elektrik verilemiyor. Çoğu eyalette devrilen araçlar ve ağaçlar nedeniyle yolların trafiğe kapandığı belirtiliyor.



Meteoroloji uzmanları hortumun doğuya doğru ilerledikçe şiddetinin artabileceği konusunda uyardı.