ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinden tüfeğini çıkaran saldırgan, kilisede pazar ayininde dua edenlere ateş açmaya başladı. Kilisenin gönüllü güvenlik ekibi ateşe karşılık verdi ve saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.



Şüpheli hareketler yapan bir kişi kilise güvenlik ekibinin dikkatini çekti. Gönüllülerden oluşan ekip saldırgan silahını çıkarıp ateş etmeye başladıktan saniyeler sonra saldırganı vurarak öldürdü



Tüm yaşananlar o sırada internet üzerinden canlı yayında olan kilise kamerasınca kaydedildi. Saldırıda biri gönüllü güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.



Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.



Kilise papazı saldırı sırasında kilisede yaklaşık 250 kişinin bulunduğuna dikkat çekti. Saldırgana zamanında müdahale edilerek olası bir katliamın önüne geçildiğini, onlarca insanın hayatının kurtulduğunu söyledi



2017'de yine Teksas'ta bir baptist kilisesinde silahlı saldırı yaşanmış ve bu saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmişti. Kilisedeki saldırgana karşı koyabilecek silahlı kimsenin olmaması ABD kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.



Daha sonra yürürlüğe giren bir yasayla silah ruhsatı olanların kilise, sinagog ve diğer dini mekanlarda silah taşımalarının önü açılmıştı.

