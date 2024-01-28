ABD'de sınır gerilimi sürüyor!

Rio Grande nehrinin kenarındaki nöbetlerini karanlık bastıktan sonra da devam ettiren eyalet muhafızları, nehrin ABD kıyısını jeneratör yardımıyla devasa ışıklarla aydınlattı.



Teksaslı yetkililer şu ana kadar, sınır güvenliğini kendi imkanlarıyla koruma kararından geri adım atmazken, Washington yönetiminin söz konusu sınır yetki anlaşmazlığını çözme konusunda atacağı bir sonraki adım merak konusu oldu.



ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.



Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.