ABD'de yine polis şiddeti

Olay haftasonu, Arkansas Eyaleti’ndeki Mulberry kentinde gerçekleşti.



İddiaya göre 27 yaşındaki Randall Worcester bir market çalışanını tehdit etti.

Olay yerine giden 3 polis memuru şüpheliyi marketin önünde yere yatırıp dövdü.

Polislerin Worcester’ı tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdüğü o anlar yoldan geçenler tarafından kaydedildi.

İKİ POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI



Ülke genelinde hızla yayılan görüntüler sonrası şüpheliyi döven polisler hakkında soruşturma açıldı.



2 polis görevden uzaklaştırılırken, diğeriyse idari izne çıkarıldı.



Worcester ise gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.