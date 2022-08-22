ABD'de yine polis şiddeti

Haberler - NTV Haber 22.08.2022 - 19:11
Olay haftasonu, Arkansas Eyaleti’ndeki Mulberry kentinde gerçekleşti.
İddiaya göre 27 yaşındaki Randall Worcester bir market çalışanını tehdit etti.
Olay yerine giden 3 polis memuru şüpheliyi marketin önünde yere yatırıp dövdü.
Polislerin Worcester’ı tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdüğü o anlar yoldan geçenler tarafından kaydedildi.
İKİ POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI
Ülke genelinde hızla yayılan görüntüler sonrası şüpheliyi döven polisler hakkında soruşturma açıldı.
2 polis görevden uzaklaştırılırken, diğeriyse idari izne çıkarıldı.
Worcester ise gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.