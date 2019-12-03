ABD'den Türkiye'ye NATO çağrısı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu. Esper Türkiye'nin tehdit olarak gördüklerini herkesin görmediğini söyledi.



ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Kördüğümü çözmek için YPG'yi terör örgütü olarak tanımaya dönük herhangi bir kararı desteklemeyeceğini' söyledi.



Esper plan doğrultusunda ilerlenilmesi gerektiğini ve bunun ülkesel kaygılarla geciktirilemeyeceğini söyledi.



Ankara, NATO'nun Baltıklar ve Polonya'ya ilişkin savunma planlarına YPG'nin "terör örgütü" olarak tanınmasını şart koşarak destek vermeme kararı almıştı.