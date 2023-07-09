AB'nin ilk eşcinsel devlet başkanı

Eski Belçika Başbakanı Elio di Rupo, AB'nin ilk açık eşcinsel başbakanıydı.



49 yaşındaki Rinkevics, 2014 yılında ilk açıklamasını yapmış ve o zamandan beri LGBT haklarının yüksek sesli bir savunucusu oldu.



Letonya'da eşcinsel evlilik yasa dışı, ancak ülkenin anayasa mahkemesi geçen yıl aynı cinsiyetten birliktelikleri tanıdı.



Rinkevics, Mayıs ayında Letonya parlamentosu tarafından ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı olarak üçüncü tur oylamada seçildi.



Cumartesi günkü konuşmasında Rinkevics, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söz verdi.



Letonya'nın dış politikasının "hata yapacak zamanı olmadığını" belirterek "hızlı, kararlı ve akıllıca" hareket edeceğini ekledi.



Görevi süresince, modern ve güçlü bir Letonya için, yasal ve adil bir Letonya için, halkın refahı için, kapsayıcı ve saygılı bir toplum için mücadele edeceğini belirten Rinkevics, “Ve hep birlikte çalışarak bunu başarmak mümkün.” dedi.



Rinkevics, dört yıl boyunca devlet başkanlığı yapan Egils Levits'in yerine geçiyor ve gelecek hafta Litvanya'nın Vilnius şehrinde yapılacak olan NATO zirvesinde Letonya'yı temsil edecek. Letonya, 1990'ların başlarında dağılan Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra 2004 yılında AB'ye katılan Litvanya ve Estonya ile birlikte Baltık ülkelerinden biri.