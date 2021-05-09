Afganistan'da kanlı iftar: Ölü sayısı 50'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde dün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini söyledi.



Saldırıda yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini ifade eden Aryen, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtti.



Aryen, saldırının önce bomba yüklü araçla ve ardından da bölgeye yerleştirilen iki ayrı bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.



Eğitim merkezlerinin savaş dokunulmazlığına sahip ve bu saldırının savaş suçu olduğunu dile getiren Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.



Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.



TÜRKİYE ŞİDDETLE KINADI

﻿Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde, bugün bir okulun önünde iftar zamanı bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin hayatını kaybettiğinin ve 50'nin üzerinde kişinin yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Mübarek Kadir Gecesi’nde bu insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara şifa dilenen açıklamada, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine Türkiye'nin içten taziyeleri sunuldu.

ABD "BARBAR" TERÖR SALDIRISINI KINADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 30 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "barbar" terör saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.



Şiddete ve masum sivillerin anlamsızca hedef alınmasına derhal son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, 30 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "barbar" terör saldırısı kınandı.



Açıklamada, son 20 yılın kazanımlarının silinmemesi konusunda kararlı olan Afganistan halkına ABD'nin desteğinin devam edeceği belirtildi.