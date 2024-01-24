Alman demir yollarında en uzun grev başladı

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NE?



Yeni grev, Alman Demiryolları ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığına yönelik son 3 ay içindeki dördüncü ve bugüne kadarki en uzun grev oldu.



Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 euro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.



GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35’e düşürülmesini istiyor.



Alman Demiryolları ise makinistlerin maaşlarına ağustostan itibaren ortalama yüzde 4,8 ve Nisan 2025’ten itibaren yüzde 5’lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.



İŞ GÜCÜ SIKINTISI NEDENİYLE ÇALIŞMA SAATİ TEKLİFİ REDDEDİLİYOR



Aynı zamanda, Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.



Bunun yanında, Alman Demiryolları şu ana kadar vardiyalı çalışanlara çalışma saatlerinde bir saatlik bir azaltma öngören isteğe bağlı bir model önerdi.



Alman Demiryolları, geçen yıl da makinistler dışında yaklaşık 180 bin demir yolu personelini temsil eden Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) ile ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle sorunlar yaşamış, Ağustos 2023’te anlaşmaya varmıştı.



GREVİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ



Almanya sanayi üretiminde düşüş gibi zayıf makroekonomik veriler, alışılmışın dışında yüksek enflasyon, artan faiz oranları, koalisyon hükümetine yönelik eleştiriler ve aşırı sağcı, popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yükselişi ile karşı karşıya kalırken, ülke çapındaki uzun demir yolu grevinin ekonomik sorunları artıracağına işaret ediliyor.



Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) ise demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon euroluk kayba yol açacağını duyurdu.



IWKöln uzmanlarından Michael Groemling, Kızıldeniz'deki durum nedeniyle diğer ulaşım yollarının da kesintiye uğradığı göz önüne alındığında, son grevin kısa sürede 1 milyar avroluk zarara yol açabileceği uyarısını yaptı.



Groemling, Alman ekonomisinin zaten durgunluk içinde olduğunu belirterek, “Bir şeyler mayalanıyor. Bu durum (ekonomideki durgunluk) şimdi daha da kötüleşmekle tehdit ediyor.” ifadesini kullandı.



Ülkede bazı siyasetçiler gelecekte uzun süreli grevlerin önlenmesi için yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.