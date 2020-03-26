Almanya'da coronadan ölümler niçin düşük (Bakandan resmi açıklama)

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek ve hükümetin corona krizi danışmanı virüs uzmanı Christian Drosten kameraların karşısına geçerek, ülkedeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman Bakan Karliczek ve virüs uzmanı Drosten'e, "Vaka sayısı yüksek olmasına rağmen ölüm oranlarının niçin diğer ülkelere göre düşük kaldığı" soruldu.



Almanya'nın başkenti Berlin'de bu soruya cevap veren hükümet danışmanı Christian Drosten, "Bizde ölüm oranı çok düşük çünkü biz oldukça fazla erken teşhis (laboratuvar diyagnostik) yöntemi uyguluyoruz" dedi.



Almanya'da şu anda haftada 500 bin test yapıldığını vurgulayan Drosten, Covid-19 vakalarını daha ilk safhalarında teşhis etmeye çalıştıklarını belirtti.

Almanya'da zamanı geldiğinde kamusal hayatı aşama aşama normale çevirmenin önemine vurgu yapan Drosten, "Bu durumdan çıkmamız gerekiyor" dedi. Drosten hayatın hangi alanında normalleşmenin başlaması gerektiği kararını ise uzmanların vermesi gerektiğini vurguladı. Alman virüs uzmanı Christian Drosten, risk grubu olan yaşlıları izole etmenin ise, corona virüsle savaşta bir fayda olmadığını savundu.



ALMANYA TESTLERE ÇOK ERKEN BAŞLADI



Alman hükümetinin corona krizinde birlikte çalıştığı Charita Başkanı Heyo Kroemer de, ölüm oranlarının düşük, vaka sayısının yüksek olmasını Almanya'nın corona virüsü salgınıyla erken mücadelesine bağladı.



Virüsün Almanya'da henüz çok etkili olmadığı bir dönemde testlere başlandığını vurgulayan Kroemer, henüz başlangıç aşamasında olan corono virüs vakalarını da tespit ederek, önlem almaya çalıştıklarını belirtti.



İLAÇ VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI İÇİN 150 MİLYON EURO



Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek de, corona virüse karşı büyük bir mücadele verdiklerini, işe yarar her fikir ve reçeteye değer verdiklerini söyledi. Corona virüsle savaş için "Ulusal Görev Komitesi" oluşturduklarını belirten Bakan Karliczek, bu ağı oluşturmak için 150 milyon euroluk bir fon oluşturduklarını açıkladı.

