Almanya'da havalimanı ve demiryolu işçileri bir kez daha iş bıraktı

Almanya'da demiryolu ve havalimanı işçileri talepleri için yeniden greve gitti.
Maaş zammı ve çalışma saatlerinin azaltılmasını isteyen işçiler, sendikalar öncülüğünde iş bıraktı.
Grevler, yüz binlerce yolcuyu etkiliyor.
Almanya'da, yüksek enflasyon ve zayıf ticari faaliyetler nedeniyle işçiler ve işverenler arasındaki anlaşmazlık çok sayıda grevi beraberinde getirdi.
Endüstriyel eylemler ulaşım sektörünü, süpermarketleri ve kamu hizmetlerini vurdu.
Lufthansa havalimanının yer personeli, Verdi sendikasının bugün başlattığı grevi, cumartesiye kadar ülke çapında sürdürecek.
Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik personeli de bir günlük greve öncülük etti.
Verdi sendikası işçiler için yüzde 12,5 oranında, yani ayda en az 500 euro ücret artışı talep ediyor.
200 BİN YOLCU ETKİLENECEK
Havalimanından yapılan açıklamada, Almanya'nın en büyük havacılık merkezi olan Frankfurt'ta "gün boyunca büyük aksaklıklar ve uçuş iptalleri" yaşanacağı belirtildi.
Lufthansa^ya göre grevden 200 bin yolcu etkilenecek.
Havalimanının tüm giden yolculara kapalı olacağı belirtildi.
Lufthansa grevinin, havayolu şirketinin diğer havalimanlarındaki hizmetlerinde daha fazla aksamaya neden olması bekleniyor.
Daha önceki bir günlük grev yaklaşık 100 bin yolcuyu etkilemiş ve uçuşların yüzde 80 ila 90'ı yapılamamıştı.
İşçi temsilcileri ve yönetim, seyahatin aksamasından dolayı birbirlerini suçladı.
"BİR GREV DALGASININ BAŞLANGICI"
Demiryolu işçileri de dün başladıkları 35 saatlik greve bugün de devam ediyor.
Grevin uzunluğu, GDL tren sürücüleri sendikasının, çalışma saatlerinin 38'den 35'e indirilmesi yönündeki temel talebinin altını çizmeyi amaçlıyor.
Demiryolu çalışanları, enflasyon karşısında artan hayat pahalılığı altında ezilen üyelerine destek için ücret artışı talebiyle aylardır grev yapıyor.
Ocak ayında, tren makinistleri tarafından yapılan bir grev, binlerce yolcunun birkaç gün boyunca seyahatlerinin aksamasına neden oldu.
GDL sendikası başkanı Claus Weselsky, bu hafta yaptığı açıklamada, daha sınırlı olan bu eylemin bir "grev dalgasının" başlangıcı olduğunu söyledi.
Weselsky, gelecekteki eylemlerin geçmişte olduğu gibi 48 saat öncesinden değil, "doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde" duyurulacağını söyledi.
Weselsky, "Demiryolu artık güvenilir bir ulaşım aracı değil" dedi.
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