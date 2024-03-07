Almanya'da havalimanı ve demiryolu işçileri bir kez daha iş bıraktı

Almanya'da demiryolu ve havalimanı işçileri talepleri için yeniden greve gitti.

Maaş zammı ve çalışma saatlerinin azaltılmasını isteyen işçiler, sendikalar öncülüğünde iş bıraktı.

Grevler, yüz binlerce yolcuyu etkiliyor.



Almanya'da, yüksek enflasyon ve zayıf ticari faaliyetler nedeniyle işçiler ve işverenler arasındaki anlaşmazlık çok sayıda grevi beraberinde getirdi.



Endüstriyel eylemler ulaşım sektörünü, süpermarketleri ve kamu hizmetlerini vurdu.



Lufthansa havalimanının yer personeli, Verdi sendikasının bugün başlattığı grevi, cumartesiye kadar ülke çapında sürdürecek.



Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik personeli de bir günlük greve öncülük etti.



Verdi sendikası işçiler için yüzde 12,5 oranında, yani ayda en az 500 euro ücret artışı talep ediyor.