Almanya'da makinistler 4 ay içinde 6’ncı kez greve gidecek

VARDİYALI ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 35 SAATE İNMESİ İSTENİYOR



Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 7 Mart’ta 35 saatlik, 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.



Makinistler 24 Ocak’ta da 6 günlük grev yapmıştı. Alman Demir Yolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL’ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.



Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.



GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.



Alman Demir Yolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.



Alman Demir Yolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.



Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.



Ülkede bazı siyasetçiler gelecekte uzun süreli grevlerin önlenmesi için yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

LUFTHANSA KABİN PERSONELİ DE İŞ BIRAKACAK



Bu arada, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın alışılmışın dışında yüksek enflasyon ve zayıf ekonomik faaliyetler sonrası artan grevlerle karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.



Öte yandan, Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın kabin personeli 12 Mart'ta Frankfurt ve 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında grev yapacak.



Lufthansa yer hizmetleri personeli de 7 Mart’ta ücret artışı için 2 günlük uyarı grevine gitmişti.