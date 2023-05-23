Almanya'da NSU itirafı: Cinayetleri önleyebilirdim

Almanya'da 2000-2007 yıllarında ırkçı cinayetler işleyen terör örgütü NSU'nun faaliyetlerini ve bağlantılarını araştıran Bavyera Eyalet Meclisinde kurulan 2. NSU Araştırma Komisyonu, örgütün elebaşılarından Zschaepe'yi kaldığı Chemnitz kentindeki hapishanede dinledi.



Zschaepe, Eyalet Meclisi üyelerine, "Tetiği kendim çekmişim gibi suçlu hissediyorum. İki Uwe'nin (Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos) hayatını kurbanlardan üstün tuttum. Teslim olsaydım cinayetlerin bir seri haline dönüşmesini önleyebilirdim." dedi.



Münih'te görülen NSU davasının sona ermesinden beş yıl sonra ilk kez konuşan Zschaepe, sorulara da ilk defa doğrudan cevap verdi.



NSU davasında Zschaepe, sadece yazılı beyanda bulunmuş, dava boyunca karar duruşması dahil sadece iki kez konuşmuştu.



Komisyon Başkanı Toni Schuberl, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Bunu beklemiyorduk. Komisyon dışındaki çoğu kişi bizimle hiç konuşmayacağını düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

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Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren terör örgütü NSU üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.



Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.



Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.



NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.



YARGI SÜRECİ

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013’te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.