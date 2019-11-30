Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 51'e yükseldi

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen depremde yaralı sayısının ise 2 bin olduğu açıklandı.

Artık enkazda kalan olduğu tahmin edilmediği için arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, depremde yaklaşık bin 400 binanın ciddi hasar gördüğünü açıkladı.

Depremde evsiz kalanların sayısıysa 4 bin. Bu kişilerin 2 bin 500'ü otellere yerleştirildi.

Geri kalanıysa Arnavutluk'un doğusuna ve komşu ülke Kosova'ya gönderildi. evleri kullanılmaz durumda olanlara 2020'de yeni ev verileceği açıklandı.

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