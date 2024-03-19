Aşırı sağcı İsrailli bakanlardan istifa tehdidi: "Teröristleri bırakmayın"

İsrail'in aşırı sağcı bakanları, Tel Aviv hükümetini istifayla tehdit etti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, özel olarak yaptıkları açıkamada, "eli kanı teröristler serbest bırakılırsa" hükümeti terk edeceklerini söyledi.

İsrail heyetinin, Hamas'la ateşkes ve rehine takası anlaşması için Katar'a gideceği açıklanmıştı.

Aşırı sağcı bakanların tehdidi, bu görüşme planı üzerine geldi.

Hamas geçen hafta üç aşamalı bir ateşkes teklifi sunmuştu.

Teklif, 700 ile 1000 arasında Filistinli tutuklu karşılığında, Gazze'de tutulan 40 İsrailli rehinenin bırakılmasını içeriyor.

