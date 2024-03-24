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Ateşkes görüşmeleri: CIA ve Mossad şefleri Doha'dan ayrıldı

ABD istihbaratı CIA'nın şefi William Burns ve İsrailli mevkidaşı Mossad şefi David Barnea, Gazze'de geçici ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin ardından dün gece Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı. Müzakerelerin "detaylara ve rehine takası için bir orana odaklandığı belirtildi.

Ateşkes görüşmeleri: CIA ve Mossad şefleri Doha'dan ayrıldı
CIA Direktörü William Burns

'ın başkenti Doha'da süren ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD istihbaratı CIA'nın şefi William Burns ve İsrailli mevkidaşı Mossad şefi David Barnea'nın, 'de geçici ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin ardından dün geç saatlerde Doha'dan ayrıldığını söyledi.

Görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, CIA ve Mossad şeflerinin "görüşmelerin son turuyla ilgili olarak kendi ekiplerini bilgilendirmek üzere Doha'dan ayrıldıklarını" söyledi.

Kaynak, müzakerelerin "detaylara ve rehine ve tutuklu takası için bir orana odaklandığını" sözlerine ekledi.

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