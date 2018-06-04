Açıklama darbeci askerlerin avukatlarından geldi. Sekiz firari askerden hala polis karakolunda tutulanlar da 18 aylık tutukluluk süreleri dolduğu gerekçesiyle geçen hafta tahliye edildi.
8 firari asker, polis korumasında Atina yakınlarında müstakil bir evde kalmaya başladı.
Yunanistan Danıştayı Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanımıştı. Bu karar diğer 7 darbeci asker için de emsal teşkil ediyor. Dolayısıyla Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin tümüne iltica hakkı tanınacak.
Atina son darbecileri de bıraktı
NTV HaberDünya
15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz firari askerin tümü serbest bırakıldı.
Açıklama darbeci askerlerin avukatlarından geldi. Sekiz firari askerden hala polis karakolunda tutulanlar da 18 aylık tutukluluk süreleri dolduğu gerekçesiyle geçen hafta tahliye edildi.