Açıklama darbeci askerlerin avukatlarından geldi. Sekiz firari askerden hala polis karakolunda tutulanlar da 18 aylık tutukluluk süreleri dolduğu gerekçesiyle geçen hafta tahliye edildi.

8 firari asker, polis korumasında Atina yakınlarında müstakil bir evde kalmaya başladı.

Yunanistan Danıştayı Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanımıştı. Bu karar diğer 7 darbeci asker için de emsal teşkil ediyor. Dolayısıyla Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin tümüne iltica hakkı tanınacak.