AVM yangını sonrası vali, Putin'e istifasını gönderdi

Kemerovo yönetiminden yapılan açıklamada Vali Aman Tuleyev'in gönüllü olarak istifa ettiği açıklandı.



Kendi isteğiyle görevinden ayrılan Tuleyev’in istifa dilekçesini sunduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de istifayı kabul ettiği belirtildi.



Tuleyev istifasıyla ilgili yayınladığı bir videoda elinden geleni yaptığını söyleyerek, bu kadar ağır bir yük altında görevde kalamayacağını ve istifasının en doğru seçenek olduğunu söyledi.



Facianın ardından Kemerovo'da düzenlenen protestolarda göstericiler Vali Aman Tuleyev'in istifasını istemişti.



Rusya'nın Kemerova kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çoğu çocuk 64 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 7 kişi tutuklanmıştı.