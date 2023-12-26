Azerbaycan, Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanını sınır dışı etme kararı aldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanı "istenmeyen kişi" ilan ederek 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Azerbaycan, Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanını sınır dışı etme kararı aldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'nın Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'un bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Büyükelçi Buayon'a, iki çalışanının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin tebliğ edildiği kaydedildi.

Söz konusu iki diplomatın, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken büyükelçiye Azerbaycan'ın protesto notası da takdim edildi.

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