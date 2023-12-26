Azerbaycan, Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanını sınır dışı etme kararı aldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'un bakanlığa çağrıldığı bildirildi.



Açıklamada, Büyükelçi Buayon'a, iki çalışanının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin tebliğ edildiği kaydedildi.



Söz konusu iki diplomatın, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken büyükelçiye Azerbaycan'ın protesto notası da takdim edildi.

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