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BAE ve Katar'dan ateşkes çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin hızlandırılması ve ateşkes çağrısında bulundu.

BAE ve Katar'dan ateşkes çağrısı
Gazze'nin kuzeyine aylardan sonra ikinci defa insani yardım ulaştı

Gazze'nin kuzeyine aylardan sonra ikinci defa insani yardım ulaştı

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resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Şeridi'ne insani yardım girişinin engelsiz bir şekilde hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre ise iki taraf, BAE ve Katar arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

İNSANI YARDIMLARIN HIZLANDIRILMASI

Özellikle Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani kriz nedeniyle sürdürülebilir bir ateşkese ulaşma çabalarının gözden geçirildiği görüşmede, halkına yeterli insani yardım sağlamak için bölgesel ve uluslararası çabaları yoğunlaştırmanın ciddi ihtiyaç olduğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, görüşme sırasında, ateşkesin, tüm sivillerin yaşamının korunmasının ve Filistin halkına yönelik insani müdahalenin güçlendirilmesinin acil bir öncelik olduğuna dikkati çekerek, bu konuda gösterilen çabaların başarı ile taçlandırılması için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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