Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Prigojin'in güvenliğini sağlamak zorunda değilim

Ayrıca Prigojin ile konuşmasında, onu Belarus'a götürüp orada tam güvenlik sağlayacağını teklif ettiğini aktaran Lukaşenko, Prigojin'in kendisinden güvenlik garantisi talep etmediğini belirtti.



Lukaşenko, Belarus'un dışında, Afrika veya başka bir yerde Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olamayacağını dile getirerek, "Ona bu güvenliği nasıl sağlayabilirdim? Dolayısıyla bu sorular bana göre değil. Üstelik yabancı topraklarda güvenliği sağlamak için böyle bir konuşma hiç yapılmadı." ifadelerini kullandı.



"DAHA ÖNCE PRİGOJİN'E YÖNELİK SUİKAST HAKKINDA CİDDİ BİLGİ ALDIM"

Lukaşenko, birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında, Prigojin'e yönelik bir suikast girişimi hakkında "ciddi" bir bilgi aldığını, bunu derhal Rus tarafına bildirdiğini, en son ise bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Prigojin'e verildiğini belirtti.



Lukaşenko ayrıca Litvanya, Letonya ve Polonya'nın Belarus'la sınırları kapatma kararını değerlendirerek, "Zaten Litvanya ya da Letonya'ya gitmiyoruz ve onlarla da çalışmıyoruz. Kime zarar verecekler? Sadece kendileri ve halkları için durumu daha da kötüleştirecekler." şeklinde konuştu.