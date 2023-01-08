Belarus ile Rusya'dan ortak tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatı yapılacağını bildirdi.



Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, 16 Ocak-1 Şubat'ta Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak bölgesel güç havacılık birimlerinin ortak uçuş taktik tatbikatı yapacağı ifade edildi.



Belarus’ta yapılacak tatbikat için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait uçuş araçlarının intikal ettiği kaydedilen açıklamada, “Uçuş taktik tatbikatı esnasında Belarus Hava Kuvvetlerinin bütün üsleri ve poligonları kullanılacak, Belarus ordusu hava savunma sistemleri birliği görev yapacak.” denildi.

ORTAK BÖLGESEL GÜÇ OLUŞTURULMUŞTU



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle ekim ayında iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.



Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti.

