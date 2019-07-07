İlişkili Haberler Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK



Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.



MERKEZ SAĞ LİDERİ



Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND partisi oldu.



Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı.

