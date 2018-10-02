ABD'nin yardımları kesmesi Gazze'de insani krizi daha da derinleştirdi.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu kaynak sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini güçlükle yürütüyor.



Mali kriz yaşayan örgüt, Gazze'de Filistinli çalışanlarının bir bölümünü işten çıkarmak zorunda kaldı.



Bu duruma öfkelenen Filistinliler protesto için sokaklara döküldü. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun yabancı çalışanlarının kaldığı otelin önünde de gösteriler yapıldı.



Göstericiler duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İsrail'in uyguladığı ambargo ve abluka nedeniyle Gazze'nin yardıma ihtiyacı var. BM Yardım Örgütü ve bizi cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu sayede pes etmemizi istiyorlar."



Protestoların ardından BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu güvenlik gerekçesiyle yabancı çalışanlarını Gazze'den çekme kararı aldı.



Kurum 13 yabancı çalışanını Gazze'den çekerken, 6'sı görev yapmaya devam edecek.



Örgüt, Gazzeli yetkililere çalışanlarının güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.



ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardim Ajansı'na yılda 350 milyon dolar yardım yapıyordu. Bu, kurumun bütçesinin üçte birini oluştuyordu.



Örgüt, New York toplantılarında 118 milyon dolar yardım tahaatü aldı. Bütçe açığı 68 milyon dolara düştü. Ancak kurumun faaliyetlerini tam olarak yürütebilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyuluyor.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki 5 milyon Filistinliye yardım sağlıyor.



Gazze'de 2 milyonluk nüfusun yüzde 80'i yardımlara muhtaç halde yaşıyor.

