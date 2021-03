Brezilya'da günde 3 bin can kaybı

Brezilya küresel salgında yeni bir dalganın etkisi altında. Ülkede vaka ve ölü sayıları her geçen gün artıyor. Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde.



Üst üste ikinci gün günlük can kaybı 3 bini aştı. Bir günde 3 bin 438 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 86 bin yeni vaka tespit edildi. Verilere göre son iki hafta içinde dünya genelindeki can kayıplarının 4'te biri Brezilya'da kayıtlara geçti.



Coronavirüsü hafif bir gribe benzeten Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tutumu nedeniyle ülkede tedbirler tam olarak uygulanamıyor. Sağlık sistemi de alarm veriyor. Ülkedeki 26 eyaletin yarısında yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde. Öyle ki bazı hastanelerin ambulansları yer kalmadığı için yeni hastaları almaya gitmiyor.



Kalabalık hasta gruplarıysa aynı odada tedavi görmek zorunda kalıyor. Personel ve tıbbi ekipman yetersizliği de hastaneleri zorlayan bir başka nokta.



Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyada en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda. Yaklaşık 210 milyon nüfuslu ülkede, salgın yüzünden şu ana kadar 310 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 12,5 milyondan fazla vaka görüldü.