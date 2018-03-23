Brüksel'de AB zirvesi: AB liderleri Skripal saldırısı konusunda İngiltere'ye destek verdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk günü sona erdi. Toplantıların ardıdan bir bildiri yayınlandı. Bildiride AB liderlerinin, Skripal saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunamadığı konusunda londra ile hemfikir olduğu belirtildi. Saldırı şiddetle kınanırken, Rusya'ya karşı atılacak adımların değerlendirileceği ifade edildi.

Diplomatik kaynaklar da AB'nin Rusya'daki temsilcisinin fikir alışverişinde bulunmak üzere geri çağırılacağını bildirdi. Zirvenin ardından konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel de AB'nin sinir gazı saldırısı konusunda birlikte hareket etmeye kararlı olduğunu söyledi.



AB liderleri Batı Balkanlar, Türkiye ve Brexit gibi konuları bugünkü oturumda ele alacak.

