Washington'daki federal mahkeme geçtiğimiz cuma günü Cebelitarık'taki İran petrol tankerine el konulması için "yakalama emri" çıkartmıştı.



Cebelitarık yönetimi bu isteğin yerine getirilemeyeceğini açıkladı. Açıklamada, Avrupa Birliği ile ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırım rejimi arasında farklar bulunduğu hatırlatıldı.



Cebelitarık'ın AB yasalarına bağlı olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırım rejimine göre gemiye el konulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.



Adı "Adrian Darya 1" olarak değiştirilen tankere İran bayrağı çekildi. İran, tankere eşlik etmek üzere donanma filosu göndermeye hazır olduğunu ilan etti.



Petrol yüklü tankerin bugün ya da yarın Cebelitarık'tan ayrılması bekleniyor.

