Geçtiğimiz hafta emekli olacağı yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Jack Ma, şirketin anahtarlarını mevcut CEO olan Daniel Zhang’a teslim edeceğini şirket çalışanlarına ve kamuoyuna duyurdu. Plana göre Daniel Zhang, 10 Eylül 2019 itibarıyla yönetim kurulu başkanlığı pozisyonuna getirilecek; Jack Ma, bu tarihten sonra da Alibaba yönetim kurulunda kalacak ve Alibaba Ortaklığı’nın kalıcı üyesi olmayı sürdürecek. Ma, yaptığı açıklamada, pürüzsüz ve başarılı bir geçiş süreci için şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görevini bir yıl daha sürdüreceğini belirtti.



Geçtiğimiz hafta New York Times’ta çıkan haberde Jack Ma’nın emekli olacağı iddia edilmiş, şirketin sözcüsü ise önceki gün yaptığı açıklamada Ma’nın sözlerinin “Bağlamı dışına çıkartılarak çarpıtıldığını” ifade etmişti.



“BU SİSTEMLİ BİR PLAN”



Çin anakarasında Ma Yun adıyla bilinen ünlü girişimci, Alibaba şirketi çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mesajda, “Beni tanıyan herkes, geleceği nasıl kucakladığımı bilir. Bu, emeklilikle, uzaklaşmakla veya geri çekilmekle ilgili değil bu sistemli bir plan” ifadesini kullandı. Jack Ma, “Hâlâ kovalayacağım birçok hayalim var. Beni bilenler, boş oturmayı sevmediğimi de bilirler” ifadesini kaydetti.



YENİ KARTVİZİT: “JACK MA, ÖĞRETMEN”



Jack Ma, geçiş planını 54’üncü doğum gününde açıkladı. 10 Eylül, aynı zamanda Çin’de Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Ma, 1999 yılında ticarete atılmadan evvel Hangzhou kentinde İngilizce öğretmenliği yapıyordu. İş arkadaşlarının başarılı girişimciye bugün de “Ma Hoca” şeklinde hitap ettiği belirtiliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 40 milyar dolar kişisel serveti bulunan Jack Ma’nın, yönetim kurulu başkanlığından sonraki dönem için kendisine yeni bir kartvizit hazırlattığı görüldü. Hazırladığı sade kartvizitin üzerinde Jack Ma’nın unvanı ‘‘öğretmen’’ olarak geçiyor.



MA, BOYNUZ KULAĞI GEÇSİN İSTİYOR



Ma, Alibaba çalışanlarına seslendiği mektubunda, “Öğretmenler daima öğrencilerinin kendilerini geçmesini ister, bu yüzden benim ve şirketin yapması gereken sorumlu davranış da gençlerin, daha yetenekli kişilerin liderlik rolünü üstlenmelerini, böylelikle her yerde iş yapabilmeyi kolaylaştırma amacımızı devralmalarını sağlamak” ifadelerine yer verdi.



ERKEN EMEKLİLİK İSTİYORDU



1964 doğumlu Jack Ma, henüz 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang’a devretmişti. Bu tarihten sonra operasyonel çalışmalardan ve günlük işlerin yönetiminden kendini uzak tutan Jack Ma, eğitim, çevre ve hayırseverlik konularına yoğunlaşmıştı.



1999 yılında Jack Ma ve 17 ortağının 60 bin dolar bütçeyle kurduğu şirket, asgari 102 yıl ömür, yani üç nesle ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı. Alibaba, 2000’lerin başında işletmelerin ürünlerini tüketicilere doğrudan satabildikleri bir çevrimiçi pazar kurarak muazzam bir çıkışa imza attı. Şirket, daha sonra internet üzerinden ödeme hizmeti veren Alipay ile ülke genelindeki satış işlemlerini kolaylaştırdı.

Jack Ma’nın başında olduğu Alibaba, son 20 yılda eşi görülmemiş bir başarıya ulaşarak değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girdi. Toplam 86 bin çalışanı bulunan Alibaba, şu an e-ticaretin yanı sıra, dijital medya, eğlence sektörü, bulut bilişim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.



Çinli dev Alibaba'nın Türk e-ticaret sitesi Trendyol’un çoğunluk hisselerini 728 milyon dolar ödeyerek satın aldığı açıklanmıştı.