CNN'in başkanı Jeff Zucker, yaşadığı yasak ilişki nedeniyle istifa etti

CNN Başkanı Jeff Zucker, istifa ettiğini duyurdu.

Zucker, istifasını yayımladığı bir bildiriyle duyurdu.

Zucker, bildiride, "yakın bir iş arkadaşıyla yaşadığı ilişkinin yıllar içinde geliştiğini, daha önce açıklaması gerektiğini ve hatalı olduğunu " söyledi. İlişki, şirketi içi düzenlenen bir soruşturmayla açığa çıktı.

İlişki sürecinde Hem Zucker hem de ilişki yaşadığı Allison Gollust evliydi.

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