CNN'in başkanı Jeff Zucker, yaşadığı yasak ilişki nedeniyle istifa etti

ABD'nin CNN kanalının başındaki Jeff Zucker, şirket içi yaşadığı yasak ilişki nedeniyle istifa etti.

Haberler - NTV Haber 03.02.2022 - 10:11 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 10:34

CNN'in başkanı Jeff Zucker, yaşadığı yasak ilişki nedeniyle istifa etti

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CNN Başkanı Jeff Zucker, istifa ettiğini duyurdu. 

Zucker, istifasını yayımladığı bir bildiriyle duyurdu.

Zucker, bildiride, "yakın bir iş arkadaşıyla yaşadığı ilişkinin yıllar içinde geliştiğini, daha önce açıklaması gerektiğini ve hatalı olduğunu " söyledi. İlişki, şirketi içi düzenlenen bir soruşturmayla açığa çıktı.

İlişki sürecinde Hem Zucker hem de ilişki yaşadığı Allison Gollust evliydi.

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