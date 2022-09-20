Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.



Genel kurul için New York'ta bulunan Erdoğan öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

İki liderin görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve Ege sularında Yunanistan'la yaşanan gerginliğin ele alındığı belirtildi.

Basına kapalı görüşme, New York'taki BM genel merkezinin yakınındaki Türkevi Merkezi'nde gerçekleşti.