Dünya devleri Avrupa'da binlerce mülteciyi işe alacak

Milyonlarca kişi Suriye, Sudan ve Afganistan gibi bölgelerdeki çatışmalardan ve zulümden kaçtı.



Çabaları koordine eden Mülteciler İçin Çadır Ortaklığı hayır kurumu, Avrupa'daki Ukraynalı mültecilerin çoğunun kadın olduğunu ve iş bulmada belirli engellerle karşılaştıklarını söyledi.



Girişimi kapsamında, Amazon, Hilton ve Marriott gibi büyük firmalar önümüzdeki üç yıl içinde işgücü için 13 bin 680 Ukraynalı ve diğer mültecileri işe almayı taahhüt etti.