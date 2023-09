Dünya medyasında bir devrin sonu | Rupert Murdoch, koltuğu oğluna bıraktı

RUPERT MURDOCH KİMDİR?



Avustralya doğumlu Murdoch'ın babası ünlü bir gazeteciydi.



1952'de babasını kaybettiğinde sahipleri olduğu Adelaide News isimli gazetenin başına geçti.



60'ların ortasında İngiltere'ye taşındı ve burada bazı magazin ağırlıklı yayın yapan gazeteleri satın aldı.



1981'e gelindiğinde The Times'ı bünyesine katmıştı.



1985'te ABD vatandaşlığı alınca ABD'de televizyon kanalı satın almasının da yolu açılmış oldu.



Fox Network ve Fox News kanalları özellikle 1990'lı yıllarda ABD medyasını domine etti.



1996'da Time dergisi Murdoch'ı Amerika'nın en etkili 25 ismi arasında 4'üncü sırada gösterdi.



Murdoch'ın yayıncılığı pek çok kez eleştirilerin hedefindeydi.



ABD'de sıklıkla sağ ideolojinin ve popülizmin yılmaz savunucusu olarak gösterildi.



Murdoch, medya imparatorluğu çatısı altında 100'den fazla gazeteye sahip.



En bilinenleri İngiltere'de The Sun ve The Times, Avustralya'da Daily Telegraph ve Herald Sun, ABD'de ise Wall Street Journal ve New York Post.



Rupert Murdoch'ın koltuğunu oğluna bırakacağı haberinin gelmesinin hemen ardından Fox hisseleri de yükselişe geçti.



70 yıldan uzun süren kariyerinin ardından Murdoch, çalışanlarına bir mektupla veda etti.



Mesajında "şirketlerimizin sağlığı benimki gibi güçlü. Gelecek yıllar için iyimser olmamamız için hiçbir sebep yok" ifadeleri yer aldı.



Murdoch ayrıca, "TV yayınlarımızı eleştirel bir gözle izlemeye, gazetelerimizi, internet sitelerimizi ve bastığımız kitapları ilgiyle takip etmeye devam edeceğim, size fikir ve önerilerimi sürdüreceğim" ifadeleriyle çalışanlarına bir nevi "gözüm üzerinizde olacak" mesajı verdi.



Murdoch ve ailesi 17,1 milyarlık servetleriyle dünyanın en zengin 99'uncu kişisi konumunda.