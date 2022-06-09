En sürdürülebilir ülke Danimarka

Danimarka, ABD'deki Yale ve Columbia üniversiteleri tarafından hazırlanan Çevresel Performans Endeksi'ne üst üste ikinci yıl ilk sırada yer aldı. Endeks, üç ana tema içinde bir dizi alt parametreyi analiz ediyor: Ekosistem Canlılığı, Sağlık ve İklim Politikası. İngiltere, Finlandiya, Malta ve İsveç ilk beşte yer alırken Lüksemburg, Slovenya, Avusturya, İsviçre ve İzlanda ilk 10’daki diğer ülkeler. Almanya 13’üncü, Japonya 25’inci, ABD 43’üncü, Rusya 112’nci, Çin 160’ıncı sırada yer alırken Türkiye ise 172’nci basamakta kendine yer buldu. Son sırada ise Hindistan var.



Sıralamada dikkat çeken en ilginç gelişmeler ise Malta’nın son 10 yılda sürdürülebilirlik konusunda en hızlı yükselen ülke olması. Birleşik Krallık, Finlandiya ve Trinidad Tobago da sürdürülebilirlik skorunu en hızlı yükselten diğer ülkeler… Sürdürülebilirlik puanı en çok düşen ülkeler ise sırasıyla Burundi, Nepal, Vanuatu, Fildişi Sahili, Surinam ve Butan. Türkiye’nin sürdürülebilirlik puanı ise son 10 yılda 0.5 puan azaldı.