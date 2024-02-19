Erkek arkadaşını yakalamak için 350 dolarlık ilan açtı

Sidney'de yaşayan Adriana erkek arkadaşının başka bir ilişki olduğundan şüphelendi.



Erkek arkadaşının peşine düşmek isteyen kadın ona yardım edecek birini bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu.



Günlük iş ilanı verilen bir siteye 350 dolarlık bir ilan açtı.



İlanda " Beni ve bir arkadaşımı Five Dock'a götürecek ve bir kaç saat bizimle arabada oturacak birine ihtiyacım var, böylece beni aldatan erkek arkadaşımı yakalayabilirim" yazdı.



Kısa sürede popüler hale gelen gönderi için pek çok kişi yorum yaptı.



Bazıları bunu bedavaya yapabileceğini söylerken, bazıları durumun teklikeli olduğunu yazdı.



Aldatsa da aldatmasa da ona güvenmiyorsan ilişki bitmiştir yorumları geldi.



Planın başarılı olup olmadığı bilinmiyor ancak benzer ilanlar daha öncede verilmişti.



Kendisine kruvasan alınması karşılığında 200 dolarlık ilan açan ve yakın zamanda doğum yapan annenin özlediği yiyeceği alana 300 dolar teklif etmesi gibi benzer ilanlar yayınlanmıştı.



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