Beşşar Esad rejimi güçleri, ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne, silah olarak kullanımı yasak ‘beyaz fosfor’ bombasıyla saldırdı.
Saldırının gerçekleişiği Temaniye beldesi, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle büyük ölçüde boşalmıştı. Bu nedenle can kaybının yaşanmamış olabileceği tahmin ediliyor.
Esad rejimi, ‘beyaz fosfor’ bombasını en son mart 2018'de Doğu Guta'da kullanmıştı.
Beyaz fosforun silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak. Soluma yolu ile vücuda alındığında zehirleyen fosfor, daha çok yüksek yanma reaksiyonuyla nefes darlığına yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme sebep oluyor.