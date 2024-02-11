Eski Hollanda başbakanı ve eşi ötanazi ile yaşamlarına son verdi

Eski Hollanda başbakanı Dries van Agt, eşi Eugenie ile birlikte ötanazi yoluyla yaşamına son verdi. İkisi de 93 yaşındaydı.

Çiftin geçen pazartesi günü gerçekleşen ölümü, Hollanda'da giderek arran "ikili ötanazi" eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.

Hâlâ nadir görülmekle birlikte, çiftlere ötanazi, ilk kez 2020 yılında tüm vakaların gözden geçirilmesi sırasında, 26 kişiye partnerleriyle aynı anda ötenazi uygulandığında kaydedildi. Bu sayı 2021'de 32, 2022'de ise 58'ye yükseldi.

Hollanda basının aktardığına göre Başbakan Van Agt Katolikti ancak 70 yıllık eşiyle kendi yoluyu seçti.

Van Agt'ın daha sol eğilimli olduğu sonraki yıllarda kurduğu Filistin yanlısı bir grup olan Haklar Forumu, geçen hafta ikilinin ölüm haberini "birlikte ve el ele" duyurdu. Direktör Gerard Jonkman, yayıncı NOS'a yaptığı açıklamada her ikisinin de çok hasta olduğunu ancak "birbirleri olmadan yapamayacaklarını" söyledi. Van Agt 2019 yılında geçirdiği beyin kanamasından sonra bir daha tam olarak iyileşememişti.



