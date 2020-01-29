Federal Almanya Meclisi'nde Nazi kurbanları anıldı

Almanya'da 1996'dan bu yana her yıl Federal Alman Meclisi'nde yapılan anma törenine, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin katıldı.



Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Rivlin'in bugün parlamentoda bulunmasının ve konuşma yapmasının kendileri için "hediye" olduğunu ve bunun için teşekkür ettiğini belirtti.



Geçmişte yaşanan kötülüklerin zamanla kaybolacağını düşündüklerini dile getiren Steinmeier, ''Ama maalesef geçmişin kötü ruhları artık yeni bir kılıkta.'' ifadesini kullandı.



Steinmeier, "Bugün Auschwitz'in kurtuluşundan 75 yıl sonra itiraf ediyoruz; ne olduğunu unutmayız neler olabileceğini unutmayız.'' şeklinde konuştu.



Almanya'da toplumun büyük çoğunluğunun demokrasiden yana olduğunu aktaran Steinmeier, ''Antisemitizm, ırkçı nefret ve aşırı milliyetçiliğe karşı mücadele edelim. Otoriterlere boyun eğmeyelim. Nefretle değil argümanlarla tartışalım. Avrupa'da iyi komşular olarak yaşayıp hareket edelim.'' dedi.



İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin de nasyonalizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmin Avrupa'dan yayıldığını belirterek, Almanya'nın özel bir sorumluluğu olduğunu, geçmişte dünyayı dehşete düşüren ülkenin şimdi liberal değerlerin korunması için bir “deniz feneri” görevi yaptığını kaydetti.



Rivlin, Yahudilerin Almanya'da özgür olmamaları durumda dünyanın hiçbir yerinde özgür yaşayamayacaklarını söyledi.



İran'ı eleştiren Rivlin, İran'daki rejimin dünya barışı için risk oluşturduğunu ve İran'ın uluslararası toplumdan tecrit edilmesi gerektiğini savundu.



AUSCHWİTZ TOPLAMA KAMPINDA 1,1 MİLYON İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı.



Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.



Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.