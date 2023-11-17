Finlandiya mülteci akınını durdurmak için Rus sınırını kapatabilir

Finlandiya, Rusya ile tüm sınırını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı. Mülteci akını nedeniyle dokuz sınır kapısının dördü kapatılmıştı.

Finlandiya mülteci akınını durdurmak için Rus sınırını kapatabilir

Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Riikka Purra, dün alınan sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olmaması halinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Finlandiya'da yayın yapan Yle TV1 televizyon kanalındaki A-Talk programına katılan Purra, "Kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olamaması halinde bir sonraki adımı atmak için çok düşük bir eşiğimiz var. O adım da tüm doğu sınırını kapatmak ve sığınma taleplerini doğu sınırından uzakta yoğunlaştırmak." ifadesini kullandı.

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Finlandiya, ülkeye yönelik sığınmacı akınını durdurmak için Rusya ile olan sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü 18 Kasım itibarıyla kapatma kararı almıştı.

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