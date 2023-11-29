Finlandiya, Rusya sınırını kapatıyor

Finlandiya Başbakanı Orpo, Finlandiya'nın Rusya ile olan tüm sınırının "göç kaygıları" nedeniyle kapatılmasının planlandığını açıkladı.

Finlandiya, üçüncü ülke vatandaşlarının akışını engelleme gerekçesiyle hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı aldı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar yürürlükte olacağı belirtildi.

PESKOV: ''RUSYA KARŞITI BİR YAKLAŞIM.''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Kasım'daki açıklamasında, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef bu ilişkilerin yerini Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." ifadelerini kullandı.