Fransa'da tahtakurusu kabusu | İktidar yasa tasarısı sunacak

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, ülkede her 10 haneden birinde tahtakurusu problemi yaşanırken Fransızlar, sorunla mücadele etmek için yılda 230 milyon avro harcıyor.



Ülkede tahtakurusu sorununu çözmek amacıyla hane başına ortalama 866 avro harcanıyor.



Düşünülenin aksine tahtakurularının temizlik eksikliğiyle bağlantısı bulunmazken bu sorunu yaşayanların üzerinde ciddi psikolojik etkileri oluyor.



KİMYASAL OLMAYAN ÇÖZÜMLER



ANSES, bu böceklerden kurtulmak için kimyasal olmayan çözümlere başvurmayı tavsiye ediyor.



Tahtakuruları, aşırı sıcak havaya veya dondurma yöntemine maruz kaldıklarında etkisiz hale geliyor.



"ARTIK SİNEMAYA VE TİYATROYA GİTMİYORUM"



Komedyen Martin Haroche, tahtakurularının sinir bozucu olduğunu belirterek, "Artık sinemaya ve tiyatroya gitmiyorum, bu nedenle ciddi bir sorun." dedi.



Haroche, tahtakurusu sorunu nedeniyle günlük yaşam alışkınlarını değiştirdiğini söyledi.



Toplu taşımayı kullanmadığını belirten Haroche, "Ancak tüm arkadaşlarım insanların metroda koltuklara oturmadığını söylüyor." diye konuştu.



Haroche, hükümetin tahtakurusu sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çözüm bulamazsak olimpiyatlar için sorun olur." ifadesini kullandı.



Paris'te üniversitede eğitim gören yabancı öğrenci Coby Travis Lazaroo, metro, sinema ve tiyatrolardaki tahtakurusu istilasının çokça konuşulduğunu söyledi.



Lazaroo, "Bir şey yapılmalı çünkü şehrin ve insanların temizliği her şeyden önce gelmeli." dedi.



Her gün eve döndüğünde kıyafetlerini ayıkladığını ve yıkadığını belirten Lazaroo, üzerine böcek ilacı sıktığını ve metroda koltuğa oturmadığını söyledi.



Eşiyle Portekiz'den Paris'e 4 günlük gezi için gelen Evelyn Monteiro da Fransa'da tahtakurusu "istilası" olduğunu uçakta öğrendiğini anlattı.



Monteiro, çok küçük boydaki tahtakurularının kendisini korkuttuğunu ve onlardan "iğrendiğini" belirtti.



Tahtakurularının hastalık bulaştırmadığını ifade eden Monteiro, önlem amaçlı yanında alkol taşıdığını dile getirdi.

