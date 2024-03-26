Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Mossad yetkilileri Katar'da

Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen Gazze'de ateşkes ve rehine takasına ilişkin görüşmeler Katar'da devam ediyor.



Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'a verdiği demeçte, müzakerelerde ilerlemenin devam ettiğini ve İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatından yetkililerin görüşmeler için Doha'da kalacağını söyledi.



Kaynak, küçük bir Mossad ekibinin görüşmelerdeki gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Doha'dan İsrail'e döndüğünü de sözlerine ekledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifinin Doha'da süren ateşkes müzakerelerine hiçbir etkisi olmadığını belirtti.

HAMAS'IN "HAYAL ÜRÜNÜ" TALEPLERİ



İsrail, Hamas'ı ateşkese ilişkin dolaylı müzakerelerde "hayal ürünü" taleplerde bulunmakla suçladı.



Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "saçma" isteklerin Hamas'ın bir anlaşmayla ilgilenmediğini gösterdiğini söyledi.



Görüşmelerde Hamas, ateşkes anlaşmasını savaşın sona ermesi ve İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesini sağlamak için kullanmaya çalışmıştı.



İsrail, yok etmeye yemin ettiği Hamas'ı dağıtma çabalarını sürdüreceğini söyleyerek savaşı bitirmeye yönelik talepleri reddediyor.