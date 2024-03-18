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Gazze'de ateşkes: İsrail heyeti Katar yolunda

Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamaya yönelik müzakerelere devam edilmesi için bugün Katar'ın başkanti Doha'ya gideceğini belirtti. Hamas ve İsrail heyetleri, Ramazan öncesinde gerçekleşmesi planlanan ateşkes konusunda bir türlü anlaşmaya varamamıştı.

Gazze'de ateşkes: İsrail heyeti Katar yolunda

Üst düzey bir İsrailli yetkilinin The New York Times'a aktardığına göre, İsrailli bir heyet Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlayan yeni bir müzakere turuna katılmak üzere bugün 'ın başkenti Doha'ya doğru yola çıktı.

heyetinin Katar'ın Doha kentine ziyareti, ve Hamas'ın geçen hafta başlayan Ramazan ayı öncesinde anlaşmaya varamamasının ardından gerçekleşecek.

İsrail heyetinde yabancı istihbarat teşkilatı Mossad'ın başkanı, iç güvenlik servisi Shin Bet'in yöneticisi ve İsrail Ordusu'ndan bir temsilcinin de bulunduğu belirtildi.

HAMAS'TAN YENİ ATEŞKES TEKLİFİ İDDİASI

İsrail ve Hamas temsilcileri Katarlı ve Mısırlı arabulucular aracılığıyla dolaylı olarak pazarlık yapıyor.

Müzakerelere aşina olan kaynaklara göre, Hamas perşembe günü, İsrail'in kalıcı bir ateşkes kabul etmesi yönündeki talebin yer almadığı yeni bir öneri sundu.

Aylardır Hamas liderleri açıkça kapsamlı bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi yönünde çağrıda bulunuyordu.

İsrailli yetkililer defalarca talepleri reddetti ve yalnızca geçici bir ara verilmesine açık olacaklarını belirtti.

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