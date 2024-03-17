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Gazze'de ateşkes müzakereleri | İsrail heyetinin Katar'a pazartesi gitmesi bekleniyor

Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin, pazartesi günü Katar'a gitmesinin beklendiği belirtildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri | İsrail heyetinin Katar'a pazartesi gitmesi bekleniyor

Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savaş Kabinesi'nin pazar günü toplanacağı kaydedildi.

Haberde, toplantının pazar akşamı yapılacak olması nedeniyle Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki heyetin 'a pazartesiden önce gitmeyeceği ifade edildi.

Hamas dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

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