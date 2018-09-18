Amiri, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Başbakanlık adaylığından çekiliyorum. Başbakan, Bina Koalisyonu ile Reform ve İmar Koalisyonu'nun siyasi uzlaşması ve ittifakı sonucu seçilecek. Bunu, Kürt gruplarla da istişare edeceğiz." dedi.



Fetih Koalisyonu'nun lideri ve Haşdi Şabi komutanı Amiri, Irak'ta başbakanlık için adı geçenler arasında bulunuyordu. Eski Petrol Bakanı Adil Abdulmehdi ve ağustos sonunda görevinden alınan eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad da başbakan adayları arasında gösteriliyor.



"BÜYÜK MECLİS GRUBU" MUAMMASI



Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır grubunun başını çektiği Reform ve İmar Koalisyonu ile Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti grubunu içeren Bina Koalisyonu kendilerini hükümeti kuracak meclisin "en büyük grubu" ilan etmişti.



İki tarafın iddiasına karşılık Irak Meclisi ise düzenlenen oturumlarda hükümeti kuracak büyük grubun hangisi olduğuna karar vermedi.