Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'ye bağlı Dongri'de en az 100 yıllık 4 katlı bina çöktü.



İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, enkaz altında kalan 2 kişinin cesetlerine ulaştı. 40'tan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



En az 100 yıllık binanın bitişiğindeki binalar da itfaiye ekiplerince güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın çok eski ve kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu söyledi.



Fadnavis, "Olayla ilgili soruşturmadan sonra kentsel dönüşümün geciktirilip geciktirilmediğini anlayacağız." dedi.



Dünyanın en kalabalık kentlerinden Mumbai'de, bina güvenliği temel sorunlardan biri olarak görülüyor.