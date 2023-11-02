Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri yakalandı

Babayan'ın, Hocalı'da yaptıkları yağmalarla ilgili de itirafları olduğu ve katlettikten sonra gömdükleri Azerbaycanlıların toplu mezarlarının yerini gösterdiği kaydedildi.



Hocalı'da, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivil katledilmişti.