Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri yakalandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, 1992'de Ermeni güçlerce Azerbaycanlılara karşı gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın faillerinden birinin yakalandığını duyurdu.

Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri yakalandı

 Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda 'nın faillerinden Madat Babayan'ın yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Babayan'ın sorgusunda, Hocalı'da sivil Azerbaycanlıların katliamında yer aldığını, cesetlere hakaret ve esirlere işkence eylemlerine tanıklık ettiği itirafında bulunduğu belirtildi.

TOPLU MEZARLARIN YERİNİ GÖSTERDİ

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Babayan'ın, Hocalı'da yaptıkları yağmalarla ilgili de itirafları olduğu ve katlettikten sonra gömdükleri Azerbaycanlıların toplu mezarlarının yerini gösterdiği kaydedildi.

Hocalı'da, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivil katledilmişti.

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