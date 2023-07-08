Hollanda’da koalisyon hükümeti istifasını Kral Willem-Alexander'a sundu

Öte yandan Hollanda’da yeni seçimlerin Kasım ayı ortalarında yapılması planlanıyor. Mevcut kabine ise yeni seçimlere kadar geçici süreliğine görevde kalacak.



HOLLANDA’DAKİ GÖÇ ANLAŞMAZLIKLARI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte başkanlığındaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükümeti, 5 Temmuz’dan bu yana çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni göç planı konusunda anlaşma sağlayamamış, bunun üzerine Rutte, hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.

Hollanda gibi koalisyon ülkelerinde anlaşmazlıkların zor olduğunu söyleyen Rutte, hükümetin istifasını Kral Alexander’a sunacağını söylemişti. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) sözcüsü Tim Kuijsten de istifayı onaylayarak, “4 parti göç konusunda anlaşamayacaklarına karar verdi. Bu nedenle bu hükümete son vermeye karar verdiler” demişti.



Geçtiğimiz yıl ocak ayında dördüncü koalisyon hükümetinin başında yer alan Rutte, 2010 yılından beri ülkede başbakanlık yapıyor. Hollanda Başbakanı Rutte, ülkede en uzun süre başbakanlık yapmış isimlerden biri olarak belirtiliyor.